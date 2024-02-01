YouTube色情影片違例　3片評為I級　2片評為II級

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片，充斥海量有問題包括色情、暴力、血腥的影片，從未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）就以上多個問題分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，提出6大質詢。電影、報刊及物品管理辦事處跟進調查後將影片呈交淫褻物品審裁處評定類別，結果其中3片涉及露胸及裸跑影片被評為I級既非淫褻亦非不雅；2片分別涉及一條剃陰毛及按摩胸影片被評為II級不雅，需對觀看人士作出勸喻。不過，學者質疑評級過於寬鬆，YouTube無遠弗屆，容易荼毒年輕一代，促淫審處覆核有關評級。

東方去年4月去信政府部門後問題仍未改善，之後又發現有人巧立名目，將涉及女性陰部、胸部大特寫的「無格」淫片，以「精油按摩」、「除毛」、「母乳餵哺」等字眼上載便可規避該平台審查，淫片持續荼毒兒童及青少年心智，令人憂慮。電影報刊辦早前回覆跟進查詢，指已將東方上月21日提交的信中附表列出的色情連結共5條連結，呈交淫審處評定類別，之後再檢視時發現有1一條連結已遭YouTube移除。

有關連結的5段懷疑違例的影片，均有大量包含裸露。其中被評為I級的第1條片是一名少女拍攝另一名少女露胸影片，第2條片是一名豐滿女子對着鏡頭袒露胸部的自拍影片，雖貼上乳貼，但仍若隱若現。第3條片是大批男女戴上頭盔裸跑，男跑手的陽具清晰可見。第I級影片是適合任何年齡人士觀看。至於被評為II級不雅的第1條片是女子打開大腿展示下體，被他人以剃刀除毛，大特寫其陰部。第2條片是已被移除的影片，是日本成人色情影片截取片段，片中一名女子被一名男子以精油按摩胸部。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，有關評級太過寬鬆，因影片有裸露鏡頭，應被評為第III級，即淫褻，一律不得發布。由於考慮到YouTube無遠弗屆，6、7歲的小朋友亦會經常自己以手機上網觀看，與青少年都容易看到裸露鏡頭，不明白為何會被評為非淫褻亦非不雅的影片，促淫審處重新覆核。

根據淫審處評定類別程序，審裁處可主動或應呈交物品人要求，重新考慮物品的評定類別，並予以更改或維持。如有人要求覆核，審裁處亦須覆核該暫定類別。審裁處覆核或重新考慮物品的評定類別時，主審裁判官將會同4名或以上審裁委員，作公開聆訊。審裁處評定物品類別後14天內，任何一方均可就法律論點向高等法院原訟法庭提出上訴。