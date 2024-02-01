去年12月零售銷貨值錄363億元　按年升7.8%未如預期

零售銷售表現看以向好，政府統計處今日(2月1日)表示，去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為363億港元，按年僅上升7.8%；去年全年零售業總銷貨價值則為4,067億港元，按年亦升16.2%。港府展望，訪港旅客人數應會隨接待能力繼續恢復而進一步上升。住戶收入增加，也對本地消費有利。這些因素加上政府致力推動舉辦盛事，並推出多項活動，包括「18區日夜都繽紛」，應為零售業務提供支持。

按零售類別劃分，去年12月酒類飲品及煙草的的銷貨價值升幅最高，達97%；其次為飆50.1%的珠寶首飾、鐘錶名貴禮物；藥物及化妝品亦升32.7%；服裝則增19.3%；書報、文具及禮品亦增18.1%。不過，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年大跌27.9%；燃料亦跌12.0%；超級市場貨品則稍挫6.3%，中藥亦跌5.5%。

全年來看，酒類飲品及煙草的銷貨價值升幅亦最高，達1.8倍；其次為飆54.9%的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，服裝則增43.5%；藥物及化妝品亦升38.9%，眼鏡店升29.3%。不過，傢具及固定裝置的銷貨價值下跌10.0%；燃料的銷貨價值亦跌9.7%；而超級市場貨品則下跌5.7%。