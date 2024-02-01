消防處去年火警召喚按年升3.8%　颱風及世紀暴雨期間逾千宗誤鳴

消防處今日(1日)發表過去一年工作回顧，共處理逾3.6萬宗火警召喚，按年上升3.8%，當中9宗屬3級或以上大火，按年多4宗。消防處處長楊恩健解釋，火警召喚上升主要與火警鐘誤嗚增加有關。他又指，自去年底調整入職視力及體能測驗要求後，投考人數較往年同期上升67%，預料今年將招聘727名消防及救護職系人員。

消防處去年接獲36,103宗救火召喚，樓宇火警佔32,497增4.5%，整體93.8%在目標召達時間內到場，較服務承諾高1.3%。楊恩健解釋，火警宗數上升主要是火警鐘誤鳴增加有關，按年升1,200多宗，單在去年颱風及世紀暴雨期間，就有1,000多宗誤鳴。而三級或以上火警增加，主要涉及工廈、住宅、鐵皮屋等，有7宗涉電力，1宗涉吸煙，1宗未能確定，而電力火警成為起原因第2位。防火巡查方面，消防處去年進行456,168次巡查，當中針對消防裝置及保養巡查達282,842次；發出9,075張消除火警危險通知書，作出1,471宗檢控。

此外，消防處去年進行40,763宗特別服務，按年增15.4%。楊恩健指出，去年9月世紀暴雨期間，消防處共接獲800多宗召喚，較平日多出2.5倍。消防處當時作出全體人員緊急戒備 ，事後亦出動潛水員、消防車等，清理積水和港鐵管道內的阻塞物，並協助石澳居民撤離。

對於今年工作計劃，楊恩健表示，預計招聘727名消防及救護職系人員，包括145名主任級及582名員佐級人員。他又指，自去年12月處方調整入職視力及體能測驗要求，直至上月14日，投考人數較往年同期上升67%至463宗；體能合格率亦由以往的6成增加至9成。