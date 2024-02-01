房協朗然今抽籤排揀樓次序　有效申請約1.3萬份　超購近30倍

香港房屋協會(房協)今日(1日)就觀塘安達臣道的資助出售房屋項目「朗然」進行電腦抽籤，以決定申請者揀選單位的優先次序。房協署任總監（物業發展及市場事務）勞連發指，「朗然」申請非常踴躍：「經點算及確認後，共收到12,969份有效的申請表，超額認購接近30倍……我們對銷情感樂觀。」

本月下旬起，房協會根據電腦抽籤排列的優先次序，安排與白表申請人面見以審核其申請，符合資格的申請人預計最快可於今年第二季開始按其申請類別的優先次序分組選購單位整個程序。

是次有效的申請中，白表共有11,431份（佔約88%），綠表有1,538份（佔約12%）。一人申請有7,578份，佔申請總數逾五成，其中7,265份為白表一人申請，313份為綠表一人申請。而來自受房協屋邨重建計劃影響的居民申請則有50份。

「朗然」項目共有422個單位，房協預留其中85個單位供受房協屋邨重建計劃影響的居民優先認購。房協將以書面通知所有申請人抽籤結果，申請人亦可到房協申請組（大坑浣紗街23號龍濤苑地下）或瀏覽「朗然」網站查閱。