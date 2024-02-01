楊政龍代表青聯贈物資　北京市門頭溝區送溫暖

華北水災的災後重建工作一直無間斷，香港青年聯會主席楊政龍在臨近農曆新年，帶上港府賑災基金的撥款購買物資前往北京市門頭溝區，探訪當地居民，了解他們的生活；同時向當地居民提前送上節日溫暖。楊在物資捐贈儀式上表示：「內地與香港同胞血濃於水，只要他們有需要，我們便會盡我們所能，為他們提供幫助。希望他們能透過我們這次送贈的物資，感受到來自香港同胞的關愛，在此亦提前祝願當地居民過個好年。」

其後，楊政龍及北京市青年聯合會秘書長國瀟冉在北京市門頭溝區民政局局長吳長套、門頭溝團區委副書記王磊、孫成成及張林等代表陪同下，一同探訪潭柘寺鎮和大峪街道的多戶家庭，為居民送上大米、花生油、麵粉、暖水袋等糧食及生活用品，期望透過派發慰問品，為當地居民送上冬日中的一絲暖意，並與受助家庭親切交流。

多戶受助家庭表示感激，其中一戶受助家庭，來自潭柘寺鎮陳先生表示：「因早期患上腦梗疾病，導致行動不便，經濟來源主要靠低保維持，很感謝青聯一行人特意送上生活物資，感激之情不能盡錄。」楊政龍寄語陳的3個孩子好好學習，爭取佳績，為日後的生活作出更大的改善。

另一戶受慰問家庭，來自大峪街道的杜婆婆表示他們一家靠退休金生活，屬低保人員，感謝社區工作者長久的關愛，更對本會是次冬日送暖行動表示感謝；另一戶家庭，79歲獨居的姚婆婆，生活來源主要靠自身積極份子的退休金生活，她十分感激來自多方的關心慰問，並高度讚揚社區書記和主任一直對街道工作的熱心及對居民的幫助，更向楊代表青聯送上的生活物資表示衷心感謝。