工程界人手短缺　學會冀當局援助吸人才

各行各業都在「搶人才」，然而工程界人手緊張的同時，逾半工程系畢業生都沒有入行。香港工程師學會會長李志康表示，相較其他專業，工程見習生的待遇較低，儘管「工程畢業生培訓計劃」會提供補貼，然而受惠人數有限之餘，金額亦已30多年沒有調整，冀政府能考慮提升補貼金額，吸引更多年輕人投身行業。

香港工程師學會向當局提交財政預算案建議，李志康說其中一項就是有關培訓和吸引人才，鑑於政府已有長遠方案，把本地工業的生產總值由目前的1%增至2030年的5%，因此工業發展有好大的增長空間。根據一些調查報告，有關工程師的短缺達5、6千人；香港工業總會預計未來15年，創科範疇的工程師和技術人才需要20萬，業界可謂求才若渴，可是要培養一名成熟的工程師需時至少4年；另一方面，目前的工程系畢業生每年約有4、5千人，但真正入行的不足一半；而「工程畢業生培訓計劃」所提供每月5610元的補貼已30年沒有變動，且計劃的配額每年只得250人，無法應付工程人才的缺口，故此學會建議將有關計劃的補貼提升至每月10000元、每年1000人。

除了補貼，該會亦建議政府設立分兩級或三級的稅務優惠制度，據聘任數量遞升優惠，藉此鼓勵本地企業僱用本地工程師和技術人員。為吸引海外人才來港發展，學會建議向僱用海外畢業生的公司，提供約每人每月10000元的津貼，為期兩年。

談到優惠政策，有見電動車的「一換一計劃」將於下月31日屆滿，李志康盼政府能考慮延長，他指本港目前的電動車有7萬多，充電樁則只有約7000多支，若能增加充電配套設施，可鼓勵更多人採用電動車。有見重型車輛多採用氫能，他主張為氫燃料研發提供土地資源，並立法修訂促進氫燃料從生產、儲存、運輸以至應用的產業鏈。

李志康又認為，培養人才應從小做起。學會正推動「一校一工程師」以及「回母校計劃」，學會的成員以義務顧問的性質，到中、小學為老師提供意見，以便更好地向學傳授有關STEAM的科目，他希望政府能投放資源，提升學生對工程的興趣，及早培養人才。

對於香港未來的發展，李志康認為是由創科帶動，有關設施所需土地，無疑以北部都會區能優先滿足，但在財政儲備下降的現況下，大型基建項目須講求資源配置，政府要細審視工程開支，並考慮採用公私營機構合作或私營機構注資。