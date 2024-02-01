4宗集體感染新冠或呼吸道病毒 涉三學校及一院舍共59人

澳門發生多宗集體感染新冠病毒或呼吸道病毒，涉3間學校及1間院舍，共59人。患者情況穩定，其中2名病人因肺炎需住院治療。

集體感染流感疾病有3宗。患者於上周五(1月26日)起出現發熱及咳嗽等上呼吸道症狀，部分患者已接受診治，其中澳門大學附屬應用學校有2名患者因肺炎需住院治療，現病情穩定，其餘患者無重症或其他嚴重併發症的情況。

第一宗患者是位於台山花地瑪教會街的化地瑪聖母女子學校P1S班5名學生，均為女性；第二宗患者是位於沙維斯街的氹仔坊眾學校初三乙班6名學生，5男1女；第三宗患者是位於大連街的澳門大學附屬應用學校K1D、K2D、P1E、P2D、P4C及S6D班41名學生，25男16女。澳門大學附屬應用學校出現較多群集班級事件，經澳門衛生局調查發現事件由多種呼吸道病原體引起，大部分為甲型流感，亦有乙型流感和腺病毒感染引起。

涉及新冠病毒的是位於布魯塞爾街的母親會安老院7名院友，3男4女。病人今日(2月1日)起出現咳嗽及流涕等上呼吸道症狀，全部患者經快測確診。衛生局初步判斷由新冠病毒感染引起群集性感染。