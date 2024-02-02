農曆新年間城巴開辦通宵口岸路線　包括深圳灣及落馬洲

港府為防內地旅客「塞爆」上水的情景重現，與內地當局安排深圳灣口岸在年三十至大年初四(9日至13日)實施24小時通關。城巴亦因應安排，宣布開辦通宵巴士NB3系列路線，往返屯門至深圳灣口岸，班次幾乎每半個鐘一班。乘客可乘坐其他往返屯門至油尖旺或港島通宵巴士轉乘該路線。

新辦的NB3系列路線將於大除夕夜至年初四(9日至13日)深夜至翌日清晨行駛，包括往返屯門碼頭、屯門市廣場至深圳灣口岸的NB3號線，以及僅往返屯門市廣場至深圳灣口岸的NB3(特別班次)。城巴說兩條路線聯合班次達30分鐘，亦會視乎情況考慮加密班次。

不過，大年初一及初二的花車巡遊或維港煙花匯演均集中在油尖旺區或港島區。城巴指，乘客可乘坐通宵巴士路線N50及N969，來往油尖旺、中西區及灣仔區至深圳灣口岸。巴士公司相信是次安排有助部署未來深圳灣口岸24小時通關恒常化。

另外，城巴將於大除夕夜至年初二(9日至11日)開辦特別路線976S，深夜至凌晨提供由銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲的服務，方便乘客經落馬洲/皇崗口岸往返深港，而機場快綫NA10亦計劃在年廿九至年初十(8日至19日)期間來往鴨脷洲(利樂街)、機場及港珠澳大橋香港口岸。

除了往返關口的通宵巴士路線，城巴4條路線將在大除夕夜(9日)深夜提供服務，包括N601金鐘往寶達；20A由高鐵西九龍站往啟德；38S由銅鑼灣往置富，以及N116由北角往慈雲山。

除夕煙花匯演吸引大批內地旅客來港倒數，豈料跨年後多個口岸關閉，但跨年結束後，大量內地旅客隨即湧往太子、上水等往落馬洲/皇崗的巴士站準備離境，結果塞爆上水鐵路站等。