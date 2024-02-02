錦上路女學生攝車罅過馬路險捱撞　機警司機響按提示救一命

過馬路要小心，莫害己害人！網上平台瘋傳一段18秒車Cam片，顯示日期在昨午(1日)5時許，片首見一輛64K九巴在八鄉錦上路一物流中轉站埋站落客，一名孭背嚢手挽餐袋女學生落車後邊行邊睇手機，其後在巴士車尾攝車罅橫過馬路；適時，一輛泥頭車從對面線駛至，幸尾隨巴士車輛拍下車Cam片的司機及時響按提示，女學生在馬路中線及時停下，泥頭車亦在千鈞一髮間急煞停，女學生被嚇至雙手掩臉，驚魂甫定後從泥頭車車尾橫過馬路；與女學生同落車的兩名男乘客亦為之側目，Cam主對女學生亂過馬路行為甚為不滿，車輛起步不久後向其高呼「想死呀妳！」，影片於此結束。

網民對Cam主響按提示意見兩極，有指「Cam主真係眼明手快，當機立斷，響個吓安(按) 值得一讚」、另有網民反指「Cam主幾乎害死學生，響安(按)聲有時會令她分散了她的注意力」、「呢啲情況最驚就係我一響安(按)，佢以為後邊有危險，跟住衝前」、更有網民叫涉事女學生「佢真係要去下交通安全城學下過馬路」、亦有人指「呢個位成日有人亂過馬路俾(畀)車撞」。