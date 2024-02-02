逾半打工仔每周工作高於44小時　勞聯促盡快制訂工作過勞定義

打工仔經常做到冇停手，港九勞工社團聯會曾展開《香港工作疲勞調查》，發現長工時更與工作疫勞狀態息息相關，惟逾半受訪者每週工時高於44小時，反映本港工時長的問題相當普遍。勞聯昨日(1日)建議，政府可考慮參考日本做法，在本港制訂「工作過勞」定義，並為每月總工作時數定下過勞水平，研究立法規管工時。

勞聯表示，當局可以考慮參考日本的《過勞死等防止對策推進法》，將「過勞死」定義為「因工作負擔過重造成腦血管疾病或心臟疾病死亡者」，或「因工作造成心理負擔過重，因精神障礙而自殺或死亡者」；以及日本俗稱「過勞死線」的過勞死認定標準等。

另外，政府去年先後宣布多項輸入外勞措施，業界紛反映招聘力度明顯放緩。勞聯建議，政府需為輸入外勞訂立清晰的退場準則及路線圖，發現輸入外勞對本地工人造成不正常競爭和權益受損時，外勞就必須立即退場，並立即調整或結束各項輸入外勞計劃。

至於職安健方面，業界紛認為《預防工作時中暑指引》未能反映工地實際情況，勞動程度分級複雜。勞聯建議政府應盡快完善預防工作中暑措施，並進一步考慮就指引立法，將中暑納入工傷保障。