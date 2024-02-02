性教育停滯27載　港府落後網絡時代

性教育是現代教育中不可或缺的一項，但香港的性教育卻停留在27年前的回歸之年。現時中小學沒有強制「性教育」，供學校參考的《學校性教育指引》，更是早在27年前的1997年修訂，此後從未更新，但1997年之後，世界卻歷經互聯網極速發展、智能產品及線上影視大行其道，色情資訊充斥網絡世界的影響。過去多年，不同機構均曾發出檢討及更新學校性教育的呼聲，但政府一直置若罔聞、家長亦懶理，令香港青少年在「學校教的過時、家長以為學校已教」的懵懂中成長。

翻查資料，現時中小學性教育毋須獨立成科，亦無強制學校需提供性教育課程，供學校自行參考的《學校性教育指引》，早在1997年修訂，直至2018年，指引從教育局網站下架後，至今仍未見有任何新指引更新。其實，早在2016年，香港家庭計劃指導會曾發表《 2016年青少年與性研究》報告，並呼籲當局加強推行全面的性教育。2015年又有香港青年協會進行教師調查，經調查51所中小學共582名教師後，64%受訪教師指缺乏教材或支援，54%認為缺乏教學空間。政府期間亦有同類調查，據教育局回覆立法會的資料，當時75%受訪老師指沒有相關教育政策或缺乏教學資源等，52%受訪教師認為學校太忙和沒有時間，25%受訪老師更指性教育屬低優次的教學工作。

反觀英國，當地政府早在2020年起，已將性教育納入為全英國中小學的必修課程，當中小學生首先接觸人際關係，如分析男女有別的差異、如何愛惜自己的身體、了解甚麼是健康的兩性關係、遇到狀況時如何向外求助等；而中學則會進一步探討人際關係教育與性教育，包括針對孩童在網絡上接觸到色情的影音圖片，或是收到性愛廣告簡訊時該如何處理等。