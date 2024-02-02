東方日報A1：價值觀不倫不類　青少性犯罪最細11歲

近年青少年涉性罪行案件激增，有機構昨日公布一項研究，2022年及2023年青少年涉非法性交及猥褻侵犯案件較2021年分別上升1.8倍及3.5倍，涉猥褻侵犯案件的被告年齡最細僅有11歲。而非法性交案件中，有87%涉事者為情侶關係，反映不少青少年未成年已「犯禁」，因而犯法。機構建議政府加強高小到初中性教育及法律意識教育，包括將性教育納入必修課程。議員葛珮帆斥本港性教育落後，其中《學校性教育指引》早在1997年修訂，惟27年來從未更新，根本不能追上網絡及智能產品人手一機的時代。

基督教香港信義會社會服務部整合2019年至2023年期間，機構轄下共139宗被法庭定罪及警司警誡的青少年性罪行個案數據。結果發現，非法性交及猥褻侵犯兩項性罪案數字自2021年起有上升趨勢，剛過去的2022及2023年，分別較2021年上升1.8倍及3.5倍。

研究又發現，猥褻侵犯行為個案亦呈大幅上升，由2022年的10宗上升至2023年的35宗，最常見犯事年齡為14歲，佔同類案件20%，最低犯案年齡僅11歲；而非法性交個案亦升幅顯著，由2022年的8宗，上升至2023年的15宗，最多犯案者的年齡為16歲，當中佔同類案件39.5%，而最低的犯案年齡則為13歲。

非法性交案件中有87%涉事者為情侶關係；猥褻侵犯行為案件中，亦有多達86.6%犯案者與受害者認識，當中表示未有獲取對方准許而干犯猥褻侵犯行為，同學關係佔最多數。機構認為，數據反映社會需關注青少年對相關法例的認識，以及戀愛觀與相處界線。

機構助理總幹事（青少年服務）竺永洪指出，數據反映14至16歲的青少年為需要關注的群組，他們對性充滿好奇，但卻缺乏對性相關法例的認識，誤以為在同意的情況下發生就不犯法，卻不了解法律對未成年人士的保護，故建議政府應在高小到初中加強性教育及法律意識教育，譬如在小四起將性教育納入必修課程，並逐年遞增教學知識。

立法會議員葛珮帆指出，本港性教育落後，其中《學校性教育指引》早在1997年修訂，惟27年來卻未曾更新，考慮到時代轉變，網絡成為主流文化，但同時網上卻充斥着許多不良色情資訊，容易令青少年過早接觸，自小耳濡目染下，便會開始扭曲性觀念，甚或產生誤解。

她支持將性教育納入必修課程的必要，並認為更新性教育指引實在是「宜早不宜遲」，促請當局盡快針對現況適時着手加強青少年性教育。

葛珮帆另建議家長除定時監管子女網上習慣外，亦應從小進行性教育，灌輸正確性觀念；而學校提到有關性教育時，亦不應刻意迴避，從而幫學生建立正確觀念。

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