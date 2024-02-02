壹傳媒張劍虹供稱　國安法生效後黎智英言論相對「無咁露骨」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（2月2日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份作供。張說，國安法生效後，黎智英言論相對「無咁露骨」。張劍虹作供部分接近尾聲。本案認罪被告、前蘋果副社長陳沛敏將緊接出庭頂證黎智英。

辯方完成盤問張劍虹後，接受控方覆問。張劍虹指，《蘋果日報》高層在2020年6月開立名為「國安法應變委員會」的群組，群組成員不包括黎智英。張稱，如果群組加入黎智英，「咩都唔使討論，咩都黎生決定哂」；沒有黎智英，彼此會「free（自在）啲表達意見」。另外，英文版《蘋果日報》，黎智英的編採政策是報道中國負面新聞，以及「黃」的觀點，毋須平衡報道。張稱這編採政策從沒有改變。

張說，國安法生效後，黎智英的文章及言論相對「無咁露骨，話要制裁要制裁」。張供稱，黎智英覺得國安法生效即代表一國兩制「玩完」，《蘋果》遂按這標準，定下「兩制蓋棺」的題目。與國安法相關的新聞，版面頂部都寫有「兩制蓋棺」字眼，旁邊的相片中則有「光時」口號。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022