旺角花墟一帶明起　實施人流管理及特別交通安排

農曆新年將至，由於預計農曆新年前將會有大批市民前往花墟一帶選購年花，執法部門將於明日至下周六(3日至10日)在旺角花墟道一帶實施人流安全管理措施及特別交通安排，以維持交通順暢及公共安全。執法部門將因應人潮情況，在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西支路、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人潮管制。

而下列道路將於明早8時至下周六上午8時封閉，持許可證車輛除外：道路包括花墟道； 園藝街；園圃街；及介乎洗衣街與園圃街的太子道西支路。持有有效許可證的車輛，可於每日凌晨零時零1分至下午5時駛入有關路段。在上述封路期間，沿太子道西西行的車輛不准右轉入洗衣街。受影響車輛須改經太子道西西行、通菜街、運動場道／界限街、花園街、太子道西支路及洗衣街。另外，沿太子道西西行近彌敦道的車輛不可掉頭前往太子道西支路。

而視乎交通及人潮情況，下列道路或於上述同時段封閉：包括介乎太子道西支路與界限街的洗衣街；介乎太子道西支路與界限街的花園街；介乎通菜街與洗衣街的運動場道；及介乎彌敦道與洗衣街的太子道西支路。

另外，位於下列道路的停車位將暫停使用：包括介乎太子道西支路與界限街的花園街收費錶停車位；介乎太子道西支路與界限街的通菜街收費錶停車位；介乎通菜街與洗衣街的運動場道收費錶停車位；通菜街近運動場道的電單車停車位；介乎花園街與通菜街的運動場道電單車停車位；及介乎通菜街與洗衣街的太子道西天橋底的電單車停車位。花園街近界限街的殘疾人士停車位及運動場道近通菜街的殘疾人士停車位將於下周五(9日)上午8時至翌日上午8時暫停使用。

在以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控。執法部門會視乎該區當時的交通及人潮情況，實施合適的交通安排及人流安全管理措施，呼籲市民使用公共交通工具前往上述地區。