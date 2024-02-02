將軍澳海濱南橋今午4時起啟用　設觀景台方便市民打卡

耗資約3億元、連接將軍澳東邊水道兩岸的行人天橋「 將軍澳海濱南橋」，將於今日(2日)下午4時起開放予公眾使用。海濱南橋是採用高強度鋼材建造的拱橋，全長150米，橋面闊34米，可容納最多3,000人停留，橋上更設有觀景台，方便行人觀賞將軍澳灣的景色。不過，海濱南橋不設單車徑，市民不能在橋上踩單車。

海濱南橋是一條特色行人橋，全長150米，於2020年底獲財務委員會通過，以3億元造價興建，以方便居民往來將軍澳南市中心和日出康城住宅區一帶，以及位於東岸旁的康樂設施。海濱南橋是採用高強度鋼材建造的拱橋，形態纖巧優雅，橋拱及橋身均以波浪為設計主題，恍如海浪在將軍澳灣與東邊水道之間蕩漾，與附近跨灣大橋的拱型設計亦互相呼應。

考慮到市民休憩，欣賞美景和打卡留影的需要，西岸景觀最開揚的位置設置了觀景台，讓市民駐足飽覽將軍澳灣及跨灣大橋之美景和日落晚霞。不過，海濱南橋上不設單車徑，市民不能在橋上踩單車。

現時來往將軍澳南至日出康城，共有2條可供行人使用的跨海大橋，除了前年落成的跨灣大橋，在將軍澳東水道亦有一條小型的「北橋」，位於私人屋苑Savannah對出，連接至已修復的將軍澳堆填區第1期（將軍澳第77區）。