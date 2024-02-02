穩定幣發行人監管制度　立法建議諮詢月底結束

近年虛擬資產市場不斷發展，為保障投資者，政府計劃加強監管。財經事務及庫務局局長許正宇今日（2日）在網誌撰文表示，當局正與香港金融管理局就穩定幣發行人監管制度的立法建議進行諮詢；金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人，傳達監管期望和提供合規指引，諮詢期將於本月底結束，促市民和持份者踴躍表達意見。

近日因應JPEX事件，坊間有不少人擔心政府對虛擬資產的政策是否轉變。許正宇強調，香港虛擬資產的方針是着重風險為本的穩健監管，透過秉持「相同活動、相同風險、相同監管」的原則並落實整全的規管，應對虛擬資產活動在投資者保障以及洗錢和恐怖分子籌集資金方面的風險。

許又提到，虛擬資產生態圈亦包括一些場外交易所，即普遍稱為OTC（Over-the-counter），多數以實體鋪或網上平台形式營運，容易接觸到普羅大眾；而事實上，去年一些有關無牌虛擬資產交易平台的詐騙個案，亦有場外交易所參與其中，誤導投資者將資金轉至這些無牌平台，因此當局認為有需要把場外交易所納入監管，並將於短期內就擬議的監管框架展開諮詢，期望市民和持份者踴躍表達意見。

當局正與金管局就穩定幣發行人監管制度的立法建議進行諮詢，擬議監管制度要求所有符合條件的法幣穩定幣發行人須獲取金管局發出的牌照；金管局並將推出「沙盒」安排，有助收集對擬議監管要求的意見，促進後續監管制度的落實，諮詢期為期兩個月，即將於本月底結束。