被取消註冊教師數字倍增至47人　當中41人涉違法3宗師生戀

教師專業操守及專業發展引來社會關注，立法會教育事務委員會今（2日）討論相關議題，去年共有171宗教師違反專業操守、被局方採取跟進行動的個案，當中47名教師被取消註冊，較前年的21人倍增。有議員關注會否將每三年為所有註冊教師進行刑事紀錄查核變得更頻密，以及詢問為何3年來愈來愈多老師犯事，教育局局長蔡若蓮表示目前有持牌人士未擔任教師一職，因此沒有就相關刑事紀律匯報，而新入職教師需要申報和查核，確保沒有人犯事。

2023年有47人取消教師註冊，13人發出譴責信，69人書面警告，13人書面勸喻，29人口頭提示／紀錄在案。教育局表示2023年採取行動的個案明顯增加，主要由於剛於2021/22學年落實的加強措施，每3年為所有註冊教師進行刑事紀錄查核所發現的個案。而教育局已就查核結果按既定機制跟進，指雖然大部分個案涉事教師已離開教學行列，但是若其涉及嚴重的違法行為或違反專業操守，為保障學童的福祉，都會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。而在2023年涉及嚴重違反專業操守而被取消註冊的其他個案主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行，及與學生有超越師生關係的交往等。

有多位議員關注47取消教師註冊所犯類別的比例，蔡若蓮指有41人違法，3宗屬於超越師生關係，2宗在社交媒體或在課堂播放色情片，1宗屬於不適當貼文、不當行為。

議員陳振英在會上詢問目前政府推廣智慧城市，為何查核查核刑事紀錄需要每隔3年，而非實時，又詢問有沒有就社交媒體發表仇恨言論的監察機制。蔡表示就仇恨言論如收到投訴會按情況處理，但不會主動檢查。

議員林振昇則詢問會否給予機會讓老師改過，稱「唐英傑都做咗升旗手」，如教師若干年都未有再犯、良好紀錄，是否也能在學校擔任崗位。蔡表示如教師涉及刑事罪行、性犯罪，會基於保護學生，不會再讓該人重返校園，但如屬於能力、資格方面，正研究會否有時限停牌，例如3年後誠信悔改，又符合能力可再擔任教師可復牌，而目前暫時未有被取消註冊的人再申請。

狄志遠詢問現時教師是否存在士氣問題，認為老師壓力增加，包括社會問責、課程變化、家長期望，可見教師流出率非常高，又表示教育人員專業操守議會取消，會否行政干擾專業。蔡表示現在有敬師日、敬師計劃，教育局也會定期見老師，透過校長了解教師時期，又指現時制度比原有操守議會更專業，因加入了不同持份者。

另外，議員梁美芬詢問教師專業價值觀操守培訓指引由誰設計，指指引內有「橫過馬路」、「人哋排隊先過你，（如果向你）話一齊排（你）會唔會上前排隊？」等情景，斥「覺得好傷心」，因「基本到咁嘅例子（都要講）」，「會唔會係因為2014年有人宣傳違法佔中甚至違法達義」，她又指2013年左右，中學有資料寫明法達意，而非違法達義，但很多人都不知道有這個資料，稱各中小學都用違法達義教材，連明法達意「聽都冇聽過」。蔡玉蓮表示事例僅為引起討論，而非教育的內容，而明法達意教材的使用情況需要回去了解。