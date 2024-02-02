逾80%基層指公院輪候時間長　90%平均等1日才可見醫生

基層家庭經濟緊張，子女醫療更為生活添加壓力。有機構調查發現，近80%受訪基層家庭在子女患病時，曾使用公立普通科門診服務，惟超過80%受訪者認為輪候時間太長，逾90%要等候1天或以上才能成功預約。此外，超過60%受訪者曾因醫療費用昂貴而不求醫或延遲求醫，更有超過70%因而導致病情嚴重。機構建議，當局應設立「兒童專線」供預約公營普通科門診，亦應盡快設立兒童醫療券，資助基層學童求醫。

明愛青少年及社區服務─關注貧窮工作小組去年10月至12月，訪問427名來自基層家庭的兒童，結果發現，71.2%受訪基層兒童過去1年曾患病，包括感冒、腸胃病、牙痛及眼疾等；當中77%曾使用公立醫院的普通科門診服務，但有85.9%受訪者反映輪候時間太長，90.2%要平均等候1天或以上，才能成功約見醫生；有75.2%認為透過電話或流動應用程式預約非常困難，58.5%認為看症名額不足；另有4.7%受訪者曾因預約不成功，而轉到私家診所或急症室求診。

調查又發現，由開始治療到康復，受訪基層兒童每次療程連藥的費用，以301至600元佔最多41.8%，其次是100至300元，有23%，而601至1200元則有22.7%，排第三。有61.2%受訪者表示，曾因醫療費用昂貴而不求醫或延遲求醫，有74.2%更因而導致病情嚴重。

此外，調查亦搜集到基層家庭，對學童保健計劃及學童牙科保健服務的意見。有76.3%受訪者認為學童保健計劃內的視力檢查不足夠，最多人認為是檢查隔太久才做一次、視力檢查覆蓋範圍不全面、視力檢查過於簡單無質素，以及沒有提供配眼鏡服務。同時，有80.6%受訪者認為，現時學童牙科保健計劃的服務覆蓋的年級範圍不足夠，服務安排應涵蓋至幼稚園及中學，56.6%認為學童牙科保健檢查次數應增加至每年2次。

關貧工作小組建議，當局應設立「兒童醫療券」，讓領取書簿津貼全額或在職家庭津貼的家庭，其17歲以下的每名子女，每年可申領上限2000元的兒童醫療券，資助基層兒童前往私家醫生診所求醫。當局亦應設立「兒童專線」，每日提供特定名額，讓兒童及青少年預約公立普通科門診。