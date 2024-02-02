銀行前經理涉詐騙兩名客戶保費共逾82萬元　罪成判囚20個月

渣打銀行前保險策劃男經理，早前被廉政公署落案起訴，指他詐騙兩名客戶保費共逾82萬港元。案件早前區域法院審訊後，暫委法官許肇強裁定被告3項欺詐罪及1項企圖欺詐罪罪成立，今（2日）判處被告監禁20個月。許官指斥被告處心積累犯案，行為違反誠信，影響銀行聲譽。

被告陳嘉謙（34歲），為渣打銀行(香港)有限公司前保險策劃經理。案情指，被告於案發時獲派駐渣打銀行灣仔區一間分行，其職責包括根據該銀行與保誠保險有限公司(保誠)的商業協議，推介客戶透過銀行購買保誠的保險產品。被告於2019年1月及3月，曾協助兩名客戶透過渣打銀行購買兩份保誠的保單。

廉署早前接獲貪污投訴，遂展開調查，發現被告偽稱協助該兩名客戶向保誠繳付保費，於2019年8月及9月分別誘使他們將5.23萬美元(折合約40.8萬港元)及逾42萬港元轉帳至被告一名親信的銀行戶口。被告其後向保誠偽稱該兩名客戶申請取消保單，企圖誘使保誠取消該兩份保單。被告最終被廉署拘捕及檢控。

案件編號：DCCC 1157/2022