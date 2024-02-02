逾70%受訪港人已具回收習慣　單幢樓住戶稱設施不足阻減廢

垃圾徵費早前「急煞車」延至今年8月實施，有調查發現已有接近70%受訪港人已有回收廢物的習慣，不過較多住在大型私人屋苑，單幢樓居民卻未養成回收習慣。另外有逾半人認為家居附近的回收設施不足，尤其單幢式樓住戶。團體促加強支援居民回收助減廢慳錢。

新青年論壇上月在港府宣布延遲徵費後訪問996名成年港人，調查顯示，有約36%受訪者表示「經常」回收廢物；有約34%說「有時」參與，但仍分別有約18%、9%人稱「好少」、「完全沒有」回收廢物。進一步分析後發現，分別佔逾70%居住在「租住公營房屋」、「大型私人屋苑」受訪者具備環保回收習慣；相反約36%單幢式私人樓宇的居民稱未有養成環保回收習慣。

縱使港府力推綠在區區，稱正擴展社區回收網絡，但約53%受訪市民稱家居附近的回收設施並不足夠，尤其單幢式私人樓宇受訪住戶。而在完全沒有回收習慣的受訪者中，逾56%認為家居附近環保回收設施不足。另外，調查指本身沒有回收習慣的人對徵費最反感，認為每月花30至53元扔垃圾不可接受，較整體比率高出約19個百分點，亦認為徵費無助培養環保及回收習慣。

新青年論壇認為，單幢式私人樓宇因空間不足，欠缺系統和便利的回收設施，建議港府加強以相關樓宇為主的社區支援，例如建立跨大廈業主組織和管理公司的聯席平台，及增加回收配套，例如增加綠在區區晚間開放時段等。組織亦建議擴大廚餘回收計劃，在公眾街市、垃圾收集站等地點設回收桶，重點收集單幢式大廈和「三無大廈」的家居廚餘。