賄社署職員轉介病人入住　安老院東主認罪

廉政公署早前分別落案起訴1名私家安老院經營者及1名社署助理社會工作主任，控告2人涉嫌收賄及行賄，以轉介瑪嘉烈醫院的出院病人入住該安老院。該2人的案件今（2日）於西九龍裁判法院再訊，該安老院經營者承認1項串謀使公職人員接受利益罪，另1被告則暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至3月21日再訊，2人續准保釋。

兩名被告分別是李麗珍（51歲，女，樂年護老院經營者）及邱俊和（58歲，社署助理社會工作主任）。兩人同被控一項串謀使公職人員接受利益罪，李於今早認罪；邱另被控作為交替控罪的公職人員接受利益罪，他暫毋須答辯。

李承認的案情指，樂年護老院是社署註冊安老院名單上其中一所私人安老院，李作為樂年的董事及股東。2018年5月至2022年9月，瑪嘉烈醫院荔景大樓醫務社會服務單位1名社署助理社會工作主任，負責安排出院的年長病人入住安老院接受復康治療，但只能提供社署註冊安老院名單予病人自行揀選安老院，且不得對該名單上任何安老院表明偏好或作建議。案情指李於案發期間，串謀該主任，使對方接受賄款以轉介荔景大樓的出院病人至樂年護老院。廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現該主任於案發4年多期間，先後安排共33位荔景大樓的出院病人入住樂年護老院。

案件編號：WKCC 4344/2023