貴金屬投資詐騙「4部曲」呃逾200萬元　黑幫集團主腦等11人落網

執法部門調查發現，一個由黑幫控制的詐騙集團，由2022年6月開始，透過成立投資公司作幌子，用Cold call或通訊軟件訊息隨機接觸市民，然後利用「低風險、高回報」作招徠，哄騙市民開設委託帳戶進行貴金屬期貨買賣。騙徒取得受害人的委託，全權管理有關戶口進行買賣，然後誘導受害人登入預製的虛假網站，利用網站內虛擬的交易紀錄，營造獲利假象，誘使受害人再次投資。

惟當受害人希望取回投資本金及回報時，騙徒便以不同藉口，包括要求收取高昂行政費用，拖延及拒絕歸還款項。事實上，有關投資項目並不存在，所有款項早已被詐騙集團侵吞。投資者相繼發現被騙，現時已有多人報案求助，涉及騙款超過150萬港元。

該部門追查後，掌握該集團在九龍灣一甲級寫字樓成立空殼投資公司，統籌詐騙活動，並在長沙灣一幢工業大廈設立行動中心，密集式打出Cold call或發送通訊軟件訊息，藉此尋找目標。至昨日(2月1日)，該部門採取代號「銀嶺」行動，突擊搜查上述處所，即場以「串謀詐騙」拘捕11名男子(24至34歲)，包括集團主腦和多名骨幹成員，並搜出大量貴金屬期貨客戶的投資協議書、收取款項的單據、紀錄過千個電話號碼的電話紙、不同款式的電話對答台詞。

被捕人士分別報稱為建築工人、速遞員、電訊服務推廣員及無業人士，部分人有黑社會背景，他們現正被扣留調查。行動中，人員亦阻截該集團轉移約200萬港元懷疑犯罪得益。根據檢獲的協議書和單據，人員相信潛在受騙人超過30人，涉及騙款超過200萬港元，損失最高的受害人被騙去約40萬港元。執法部門會主動聯絡相關潛在受騙人作進一步調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，涉案集團的分工非常仔細，由設置空殼投資公司到誘騙受害人上當均有清晰部署，而其詐騙方式主要分為4個步驟。第1步是cold call接觸市民。騙徒最初以做問卷調查為名，向目標詢問一些與投資無關的問題，以及紀錄受訪者的姓氏和職業，並篩選出有人接聽的電話號碼，以及較為樂意接受資訊的對象，然後交由其他成員聯絡受訪者，假意分享投資心得，借故詢問對方的投資意向和習慣。就受訪者不同答案，例如資金不足、無時間或擔心騙案等，騙徒均會利用事先準備的台詞，慢慢誘使受害人相信他們提供的資訊。

第2步是誘騙投資。經一輪言語攻勢後，騙徒令受害人對相關投資項目產生興趣，再將受害人轉駁予所謂「資深投資經紀」，後者則利用「低風險、高回報」的洗腦方式，進一步哄騙受害人參與貴金屬投資項目。

第3步是面談簽約。對於有興趣投資的受害人，騙徒會邀請他們到集團的投資公司或餐廳面談，當中為求增強可信性，更特意在甲級寫字樓開設公司，並在辦公室放滿自製的獎盃、獎狀，顯示公司投資有道、獲獎無數。此外，騙徒會事先準備冗長的投資協議書和授權書，向受害人詳細介紹投資方案。部分受害人其實未能理解仔細運作，但仍然在騙徒的花言巧語下上當，再聽從對方指示，即場進行現金交易，或者將投資款項存入指定的公司銀行戶口，每次涉款數千至數十萬港元不等。

最後一步是掩眼騙術。騙徒收取騙款後，立刻提供一個虛假網址供受害人註冊，讓他們隨時登入帳戶查核回報，惟網頁資訊實際上由騙徒虛構，從而製造獲利假象，誘騙受害人作二次投資，然後在獲授權的戶口內進行異常頻繁的買賣，或者虛擬買貨後長期持倉，從而索取高昂的交易費及存倉費，侵吞受害人的投資收益及本金。其後，騙徒以市場周期性波動等投資失利的原因，要求受害人加付保證金以追回虧損；當受害人要求取回戶口得益或剩餘資金時，卻會被拖延放款，部分人的帳戶甚至被突然取消。

調查顯示，涉案公司戶口收取受害人的款項後，騙徒會於短時間內用現金提走，顯然屬於存心詐騙，他們聲稱的貴金屬投資皆屬子虛烏有。執法部門提醒，市民收到來歷不明的電話要多加小心，不要隨意向陌生人或未經證實的第三方提供個人資料；另外，騙徒大多會自稱為資深投資顧問、投資專家等，市民在投資前要先審慎了解產品性質，亦要提防聲稱「低風險、高回報」的投資計劃。如果要進行投資，可考慮尋找有信譽的金融機構。