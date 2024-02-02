向紮鐵工收賄協助獲聘　機場三跑分判商兩工頭認罪各判囚5個月

香港國際機場第三跑道項目分判商兩名前「工頭」，早前被廉政公署落案起訴，指他們涉嫌向4名紮鐵工人收賄以協助他們獲聘，所涉賄款合共約9萬港元。2人早前共承認4項串謀使代理人接受利益罪，今（2日）於西九龍裁判法院，各被溫紹明裁判官判監5個月。溫官指斥2人剝削工人，且持續干犯罪行一段時間，須判處監禁式刑期。溫官亦頒令2人須向僱主歸還涉案賄款。

被告徐二高(48歲)及郭天保(43歲)同為德鑄工程有限公司前紮鐵工的「工頭」，帶領一組紮鐵工人在項目工地工作。案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。兩名被告於2020年8月至2021年4月期間，串謀從4名紮鐵工收受賄款共逾9萬港元，以協助他們繼續受僱於德鑄。該4名紮鐵工相信，如不支付3,900港元至約3.3萬港元不等的賄款，便會被辭退。

廉署就向「三跑」項目工人收賄的違法行為，累計落案起訴26人，被告主要為分判商「工頭」。包括本案兩名被告在內共21人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有3人尚待答辯或審訊。

案件編號：WKCC 1697/2023