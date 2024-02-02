前蘋果副社長陳沛敏出庭頂證　指黎智英親身參與2014年「佔中」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉違《港區國安法》審訊，今（2月2日）踏入第22日。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹完成作供後，輪到前《蘋果》副社長陳沛敏亦以從犯證人身份，出庭頂證黎智英。陳指黎智英親身參與2014年「佔中」，「有段時間成日去金鐘嗰度坐」，自此國際知名度提升。

本案認罪被告、前蘋果副社長陳沛敏下午出庭，以從犯證人身份頂證黎智英。她穿藍色西裝外套，以天主教形式宣誓作供。庭上所見，她作供期間未有和黎智英交流，黎則戴着耳機，間中交叉雙手，看似專注聽審；間中雙手掩面和閉目。

陳供稱，自己大學讀工管理，做過財經雜誌，1996年12月她加入《蘋果》當高級記者，之後一直在《蘋果》任職，期間主要參與港聞編採工作。2016年確診癌症三期，她須接受治療，停工7個月。當時她是總編輯，到2017年她復工後，考慮到壓力等原因，她轉做副社長。陳指出，黎智英有鮮明價值取向，支持香港發展民主政制，尊重自由人權，同時間著重市場是否支持《蘋果》，例如娛樂新聞能否吸引人。她當高級記者期間，沒有太多機會接觸黎智英。

陳續指，2014年，她仍當《蘋果》副總編輯，當時她不時在會議中見到黎智英，黎會講述經營理念，他覺得紙媒開始沒落，著重發展網媒，並著緊為新聞加入動畫。陳憶述，當年發生佔領中環事件，歷時數個月，《蘋果》可以說每日都報道「佔中」，形容數量多。相對而言，娛樂新聞版面則減少。黎智英當年也有參與「佔中」，「有段時間成日去金鐘嗰度坐」，陳認為，2014年前大眾會視黎為傳媒老闆，2014年後，《蘋果》同事會覺得黎在社運中「企得前咗」，國際上亦較以往出名。

案件編號：HCCC 51/2022