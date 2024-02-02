未來3至4年一手私宅 潛在供應10.9萬伙創新高

房屋局公布，截至去年12月底數據，未來3至4年一手私人住宅潛在供應約10.9萬個單位，較去年9月底時的約10.7萬個，增加約2,000伙。最新潛在供應量創歷史新高。

其中，已落成但仍未售出現樓單位約2萬伙，建築中但未售出的樓花單位約7.1萬伙，已批出土地並可隨時動工的「熟地」單位約1.8萬伙。

去年第4季，本港住宅落成量約3,800伙，按季增加約1,300伙，增幅約52%，全年落成量合共約13,900伙，較2022年約21,200伙，大幅減少約7,300伙，跌幅約34.4%。

至於上季私人住宅施工量約5,500伙，按季增加2,300伙或約71.9%，2023年全年施工量共約17,000伙，較2022年所錄約11,00伙，增加約6,000伙，增幅約54.5%。

房屋局發言人指出，私宅潛在供應當中，估計有9.3萬伙為實用面積少於約753方呎的中小型單位，佔整體供應量約85%，比率按季回落約1個百分點。

此外，預計未來數月將有8幅住宅用地轉為熟地，可提供約4,900個單位。隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，該局相信未來3至4年私人住宅預計供應量，將維持在較高水平。