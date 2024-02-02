社區保母涉虐嬰　社署年尾推兩層架構培訓並設考核

港府資助照顧兒童服務接連發生虐兒事件，早前一名9個月大女嬰懷疑被虐，社會福利署證實被捕者為社區保母。社署署長李佩詩今日（2日）出席傳媒午宴時表示，將在今年第四季推出兩層架構培訓，由署方議定內容，第一層訓練14小時，第二層為4小時，完成培訓後需接受考核，藉加強社區保母訓練。

李佩詩表示，培訓第一層為基本培訓，約14小時，培訓內容包括學習照顧兒童技巧、心理狀況、如何辨識虐兒情況，以及應對突發情況等；至於針對部分要照顧有特殊教育需要的孩子，保母要再上多約4小時的第二層培訓，學習更多照顧知識。她指，兩者佳設評核，如不合格需重新考試，而當局末來亦會加強監管，包括會不定期突擊前往視察保母工作情況等。

被問到培訓時間長達14小時會否失去吸引力，令有意參加者卻步。社署副署長（服務）黃國進表示，社區保母培訓設有獎勵金計劃，以每小時計算，其中第一層培訓為每小時40港元，第二層培訓60港元，故不太擔心無人參與。

李亦回顧去年安老及復康工作，包括提到在去年9月展開的「24小時照顧者支援熱線」，並指自熱線推出至今，已接獲逾萬宗求助，當中30%屬情緒支援求助。而今年3月起，「關愛隊」將以荃灣及南區作試點，協助揪出隱蔽照顧者。