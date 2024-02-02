59歲男沖涼昏倒證一氧化碳中毒　機電署考慮檢控違規者

近日接連有市民洗澡時發生一氧化碳中毒個案，最新一宗涉及59歲男子，他於上月30日洗澡時被發現在浴室內不省人事，被送往博愛醫院，後轉送東區尤德夫人那打素醫院，現時情況穩定。當局呼籲市民預防一氧化碳中毒，並應留意機電工程署（機電署）住宅氣體熱水爐安全須知。

機電署的現場調查發現涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不應在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室内排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署的人員已撿走涉事熱水爐作進一步調查。如調查證實有人違反《氣體安全條例》，機電署會考慮作出檢控。

該署又指，使用不合規格的氣體熱水爐涉及重大的安全風險，而在室內使用無煙道式熱水爐，在沒有充足通風的情況下，很短的時間內即有可能產生大量一氧化碳。根據《氣體安全條例》，所有無煙道式氣體熱水爐均不得在香港裝置以供浴室使用。