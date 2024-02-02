尖沙咀食肆和勝和成員遇襲殃及女童　4兇徒及接應女車手落網

本周三(1月31日)凌晨零時許，尖沙咀金巴利道一間餐廳發生傷人案，案中有3名男食客(19至26歲)遭兇徒襲擊，另有一名坐在鄰桌的4歲女童被誤傷。經調查後，執法部門於案發當日和昨日(2月1日)，拘捕4名男子(30至37歲)及1名20歲女子，涉嫌「傷人」及「襲擊致造成身體傷害」罪。

調查人員表示，案發當日，一輛涉案車輛駛至金巴利道及柯士甸路的交界位置，其中3名疑犯落車後，與1名在金巴利道接應的疑犯會合，並且一同進入餐廳內，用棒狀電筒、膠櫈、膠板等各種雜物，向3名目標男子施襲。打鬥期間，1名4歲內地女童慘受池魚之殃，導致下巴受傷。4名疑犯逞兇後，隨即與負責駕駛車輛的女疑犯逃去；所有受害人其後送院治理，並已陸續出院。

人員經深入調查和分析後，成功鎖定5名疑犯的身份，過去2天分別在葵涌、荃灣、元朗及上水拘捕他們，並已尋回涉案車輛，正進行相關搜證工作。據悉，被捕人士屬於同一幫派，其中1男1女為情侶關係，全部人現正被扣留調查。

調查顯示，事件相信由黑幫間的金錢糾紛引起。執法部門強調，絕對不會容忍任何涉及嚴重暴力的行為，尤其是今次事件發生於鬧市內的食肆，牽連到無辜食客之餘，亦使1名內地旅客受傷，令本港旅遊聲譽大打折扣。該部門未來會不定時採取各種形式、以情報主導的行動，不遺餘力地打擊一切與黑幫有關的罪行。

消息指，遇襲男食客均屬黑幫和勝和成員，其中1人因欠債數十萬港元，當晚被14K成員追數，釀成今次血案。