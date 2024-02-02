新田科技城環評報告出爐　環團轟把僅存完整沿海濕地作賭博

政府力推北部都會區，其中新田科技城更是重點發展項目。政府今日（2日）公布新田科技城經修訂的建議發展大綱圖，以及新田科技城的環境影響評估報告。環評報告指出，擬議發展將會造成部分生境的永久損失；亦會對新田及三寶樹等部分景觀資源造成永久和不可逆轉的損失，即便實施援解措施，亦要在新田科技城營運10年才會將影響減至「輕微」。有環保團體批評，報告與諮詢前的方案幾乎「原封不動」，認為政府未有正視意見，「有如把大灣區僅存最完整的沿海濕地系統作賭博。」

報告指出，工程範圍內的生境包括已發展地區及池塘，當中有約89公頃相鄰的池塘生境會永久損失，周邊大約63公頃相鄰的池塘生境亦會受到間接干擾影響，若沒有緩解措施，可能會造成不良的生態影響。而在工地內的其他淡水濕地生境，包括散布工程項目南部大約3公頃的池塘、及其他沼澤、蘆葦、水道等也將受到直接損失。因此，政府擬議建立面積約338公頃的三寶樹濕地保育公園，為新田科技城的發展創造環境容量。

報告又稱，項目在實施緩解措施前，會對部景觀資源造成很顯著的影響，其中包括在新田及三寶樹一帶約41%的池塘、在小磡村和石湖圍新村一帶約83%的池塘，以及所有濕耕農地和約76%的旱作農地均會受影響。為此，政府會實施適當的緩解措施後，相信在施工階段對這些景觀資源造成的剩餘影響會是「較大」，直至營運第10年時，方會減少至「輕微」。

長春社及香港觀鳥會質疑，政府將整個高生態價值及相連的新田魚塘濕地，以斬件式一分為7進行生態價值評估，做法極為罕見，擔憂這種做法會令人誤以為當區魚塘濕地的生態價值低，合理化大規模填塘破壞國際級濕地的行為。團體又稱，現時最新的發展大綱圖與諮詢前的方案幾乎原封不動，長春社對新田科技城大規模填塘，及削減三寶樹濕地公園面積表示極度憂慮，批評政府未有正視意見，如同將沿海濕地系統用作賭博。

發展局則在社交平台表示，對於新田科技城發展已完成了為期12個月的生態調查，環評報告已上載到環境影響評估條例網站予公眾查閱，公眾可於今年3月2日或之前就該環評報告提供意見。