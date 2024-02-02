「綠在區區」年廿八延長服務3小時　所有回收便利點年初一休館

上月聖誕假期，環保署多個「綠在區區」回收點休息，部分回收點門外堆滿回收物品。為方便市民回收農曆新年前大掃除所產生的回收物，環保署今日(2日)公布社區回收網絡「綠在區區」將於今年農曆新年假期設特別營運安排。

36個「回收便利點」於年廿八(7日)延長服務時間3小時，即營運時間由早上9時至晚上10時；在年初二至年初四(11至13日)期間，「回收便利點」亦會開放6個小時，由早上11時至下午5時，供市民進行自助回收，但不設綠綠賞積分服務。所有「回收便利點」將於年初一(10日)休館。

環保署表示，雖然於「回收便利點」營運時間外，市民仍可將回收物放進門外的自助回收籠/回收投口，但當回收籠/回收投口已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

11間「回收環保站」當中6間由年初一至年初四休館，而「綠在東區」、「綠在元朗」、「綠在深水埗」、「綠在葵青」和「綠在大埔」則會於年初四營業。在休館期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施。