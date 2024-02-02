食環署去年滅鼠9.78萬隻　今年撤銷鼠患指數　改鼠蹤百分比

政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日（2日）召開第十七次會議，並檢視過去一年的滅鼠情況，食環署指2023年共捕獲約6.33萬隻活鼠，較2022年捕獲約4.54萬隻增加約40%。若計及活鼠及死鼠數字，去年共檢獲約9.78萬隻老鼠，較前年的7.72萬隻增約30%。不過，該署亦指，至今全港尚有38個未清除的鼠患黑點，及59個新確定的黑點，計劃今年底前將黑點數目減少60%。

不過，食環署連串工作之後，去年下半年完成的最後一次鼠患參考指數調查，鼠患參考指數為3.5%，較上半年的4%微跌。該署更忽然宣布更改監察鼠患方式，自今年1月起，全港19個食環署分區會進行新的「鼠隻活動調查」，以取代沿用的鼠患參考指數調查。

新方法是在每個分區，食環署人員會參考投訴數據、捕獲鼠隻數目及地區人士意見等，在約100個監察地點設置熱能探測攝錄機，連續三天於晚上七時至翌晨七時，以每兩分鐘間隔攝取熱成圖像，並運用人工智能技術分析出現鼠隻的圖像。食環署會按每區所有監測地點沒有鼠隻出現的熱成圖像數目佔所攝取的熱成圖像總數，計算出該區的「無鼠百分比」。

另外，食環署又指，過去一年增加了夜間防治鼠患流動隊的數目至31隊、繼續使用各種滅鼠新技術和工具，又擴展食肆在後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾的試驗計劃等。去年已針對全港各區共108個鼠患主要黑點進行策略性滅鼠行動，及消除了約60%的鼠患主要黑點（共70個），達到2022年《施政報告》訂下的績效指標。