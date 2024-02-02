美斯上陣時間受關注　馬天奴：要再評估狀態

阿根廷球王美斯和國際邁亞密周五（2日）下午抵港後，立刻入住是次活動獨家官方酒店—香港富麗敦海洋公園酒店，並於酒店舉行記者會，教練馬天奴直言要審現美斯身體狀況，再決定該名巨星周日（4日）對港隊的上陣時間。

大批球迷在記招開始前約3小時，已到香港富麗敦海洋公園安排的球迷區守候，盼與偶像見面，場面墟冚。以美斯和蘇亞雷斯等為首的國際邁亞密球員抵達酒店後，現場球迷立即高呼：「Messi」，非常熱鬧，其後蘇亞雷斯聯同主教練馬天奴現身賽前記招。

被指有傷在身的美斯，在日前對艾納斯的友賽僅於末段後備上陣，教練馬天奴承認要通過操練觀察美斯狀態，才決定他的上陣時間，又盼望球員能夠準備十足狀態，應付賽事：「球隊早前喺沙特阿拉伯踢咗幾場友賽，成績都唔係咁好，所以我哋唔只想贏波，仲要踢出自己風格。」

蘇亞雷斯加盟國際邁亞密後，將再度與美斯、布斯基斯和佐迪艾巴3位巴塞隆那舊隊友合作，他對此非常興奮，希望助球隊贏得錦標：「可以同幾個舊隊友一齊踢波，感覺就好似夢想成真，希望幫到球隊攞冠軍。」

國際邁亞密周六（3日）會在香港大球場舉行公開操練，周日於同一地點與香港隊進行表演賽，球迷記得密切留意啦！