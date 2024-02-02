露胸裸跑評I級　政府監管太飄忽

青少年性罪行個案在疫後大增，與網上不良影片耳濡目染不無關係，尤其美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量有問題影片，色情、暴力、血腥的影片多如牛毛「無王管」，青少年「撳個掣」便能接觸不良片段。不過，即使東方傳媒機構就YouTube多條色情影片，向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，惟當中3條涉及露胸及裸跑影片竟被評非淫褻亦非不雅；兩條分別涉及剃陰毛及按摩胸部影片僅被評為不雅。《東呼即應》關注問題，有市民批評港府監管力度不足；另有家長團體、關注性文化團體認為，平台均要好好把關。

最近有機構研究發現，疫情後青少年性罪行個案大增，當中前年、去年涉非法性交及猥褻侵犯個案較2021年分別大增1.8及3.5倍，青少年做出「越軌」，甚至非法行為，問題令人關注。事實上，網絡平台充斥不良影片，例如眾多人使用的YouTube充斥色情、裸露、暴力及血腥影片，卻「無王管」。

東方傳媒機構就住YouTube多條色情影片，向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，結果有3條涉及露胸及裸跑的影片竟被評為I級，即既非淫褻亦非不雅；兩條分別涉及剃陰毛及按摩胸部影片，被評為II級不雅。

市民董小姐表示，曾在YouTube看到不雅或色情影片，如果覺得惡心，她會舉報；林女士亦說小童看影片時，成人情節會突然彈出，批評港府監管力度不足。張先生則說不論本港，乃至全世界都需監管網絡平台的成人內容。

灣仔區家長教師會聯會主席顧羅素君表示，根據標準如果片段有裸露的鏡頭，最低限度也應該被列為二級，家長才能因應標示，清楚地向子女解釋片段並不適合他們觀看。另外，如果影片勉強適合兒童觀看，家長應陪同子女指導，不能像一級影片，放任小朋友自己觀看，否則會損害小童心智。

若影片有身體裸露鏡頭，內容也有性的暗示或令人不安的畫面，顧羅素君認為，應該被列為三級。她促請YouTube遵守電檢處的規則，定好清晰界線，勿讓有心人鑽法律空子。

明光社總幹事蔡志森則指，很多網絡供應商不自律，例如YouTube事件，商家只顧影片是否多人觀看，愈多人看便愈能賺錢，只要沒收到或甚少投訴，便可不管片段內容。因此很多不良資訊容易經網上渠道散播，尤其子女大多以手機上網，家長更難得知子女看甚麼，未能監察或教導子女，只憑小朋友自律，他認為內容供應商要做好把關。

《東呼即應》亦力數淫褻及不雅物品審裁處過去將《東方日報》及《太陽報》刊登外國女星Kelly Brook打格性感照片評為第二類不雅物品並罰款，但同一輯照片在《蘋果日報》刊登，就被評為第一類物品，沒有判罰。港府被轟監管失職，敷衍塞責，評級準則難以捉摸，面對美國巨企，甚至怯洋懼外，有法不依。