精神科藥物被濫用　港約12%男男性接觸者有風險

香港愛滋病顧問局今日(2日)開會，聽取衞生署匯報本地最新愛滋病病毒感染及相關高風險行為的情況，該局關注精神科藥物在港濫用情況，該局指，國際間泛指在性行為時使用精神科藥物為「藥愛」(Chemsex/Chemfun)，但該行為不單會增加感染愛滋病病毒和其他性病風險，更可引致心理健康問題，並誘發其他身體狀況，嚴重更可導致死亡。惟本地研究估算，於本港參與「藥愛」的男男性接觸者佔12%至19%。

顧問局指出，高風險行為人士使用精神科藥物以提高性體驗的情況已成國際間關注的公共衞生議題，本港衞生署文獻顯示，在歐美及澳洲等地有介乎10%至55%的男男性接觸者參與「藥愛」，而在亞洲地區則有約19%。

顧問局將與香港愛滋病醫學會及其他協作機構合辦一個以「藥愛」為主題的研討會，希望透過一個具效益的跨專業平台，為相關持份者提供有關「藥愛」的最新資訊，以討論最佳的策略建議。

另外，衞生署油麻地賽馬會分科診療所7樓的綜合治療中心將於下星期一(5日)開展以性小眾為服務對象的一站式性健康服務──「壹同」，定期跟進有較高風險患上性傳染病人士，提供全面性健康評估；定期梅毒、淋病、衣原體、愛滋病篩查及治療外，亦會提供性健康及情緒輔導服務，不過服務只接受轉介個案，有需要人士應先到指定機構進行初步評估。