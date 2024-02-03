經濟差客人手緊　團年飯市道麻麻　酒樓東主：「無人再魚翅撈飯」

新春將至，華人家庭都十分看重「團年飯」，不過，今年團年飯市道反應麻麻。酒樓業界人士均指﹐今年家庭客食團年飯的訂枱淡靜，普遍人都表現手緊，甚少客人「大魚大肉」，反而企業春茗訂枱反應較佳，拉上補下下，估計仍回能回復疫情前的水平。業界估計與經濟不景有關，「無人再魚翅撈飯」。而且，今年海鮮等食材成本上漲約10%，不少業者都要調整價格，但不會全數轉嫁予客人，故未見大幅加價。

下周便是新冠疫情後首個全面復常的農曆新年，一家人終可告別過去幾年疫情下「團年飯」或要打針、或要分枱的不便，齊齊整整共享晚餐。不過，今年願意外出做節的家庭不如預期，香港餐務管理協會主席、經營彩龍皇宮大酒樓的梁振華向東網表示，除了年三十晚(9日)、今明兩日(3至4日)的首輪6時的訂枱爆滿外，8時後的「尾輪」，以及其他日子晚上未多人訂枱做節，依然沒回復疫情前「兩輪坐滿」的盛況，料因疫後大眾食飯習慣改變，甚至食客改地方做節有關。而整體家庭客只做到約70%水平，情況亦較去年淡靜。

梁振華又稱，家庭客今年亦較手緊，大多「中間落墨」，相信經濟不佳，股市大跌，難再出現過去人人「魚翅撈飯」的盛況，大家只能勒緊褲頭做節，而酒樓雖然面對食材來貨成本上漲約10%、工資亦按年增約20%，但亦不敢大加價，酒樓寧「硬食」工資增幅，每圍只需約3,000元，較去年加價約5%，已經有傳統意頭菜、鮑參翅肚及海鮮。幸好今年宴會規模不再被限，梁指多了公司將舉辦春茗，相關生意的增長較明顯，升約20%，對情況感到滿意，但拉上補下之下只能做到疫前80%。

香港餐飲管理協會會長楊位醒昨日亦表示，酒樓會員反映，今年的團年飯的訂位尚可，主要以商業客佔比較多，家庭客反而較差，擔心市民會提早到內地食團年飯的趨勢增加，需多看未來幾日的情況，楊提到，去年12月起食材價格飆升，食肆均要加價，料團年飯人均約450元，按年上升約8-10%。

楊位醒另指，雖然港府推出日夜繽紛活動刺激市道，但會員酒樓稱上星期起的晚市生意仍很淡靜，擔心隨着物價上升，茶市生意亦會被拖累。