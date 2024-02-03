中大校董會通過政政重組方案　新學院定名政務與政策科學學院

中大政治與行政學系重組方案日前(2月1日)獲校董會通過，新學院名稱敲定為「政務與政策科學學院」，簡稱「政政學院」，原屬社會科學院的「政治與行政」、「全球研究」，以及「數據科學及政策研究」將一併納入新學院。現有的政治與行政學系將會降格為課程(programme)。中大社會科學院院長趙志裕向師生發電郵指校董會通過重組方案時充分考慮學生意見，新學院將遵循大學政策及指引，決定新治理架構下的學生參與度，並會就可能影響到學生的學術議題另作諮詢。

對於學院的名稱中應否包含「政治」二字在重組方案中一直存有分歧，校董會的「補充文件」中指除了一群以政政系學生為主的本科生外，各持份者就新學院的英文名「School of Governance and Policy Science」取得共識，校董會指有學生受到一名學系職員誤導，誤以為「Government」的概念較「Governance」闊。

文件亦建議校董會採用「政務與政策科學學院」為中文譯名，但若校董會傾向改為「政治與政策科學學院」，社科院「不反對」。趙志裕指「政務」一詞翻譯得較為貼切，符合學院的學術定位，又否認因「政治」字眼敏感而不採用。新學院下，三個課程的學額大致跟隨去年的學額不變，若某個學科收生不足，會將剩餘學額調撥至社科院其他課程，並優先分配給新學院的其他學科。