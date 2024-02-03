世界多地均有實施垃圾徵費　環團籲公眾注意消費模式減廢

香港政府早前延遲至今年8月1日實施都市固體廢物收費，環保團體環保促進會行政總幹事何惠萍今日(3日)表示，垃圾收費制度在全球許多地區經已廣泛實施，亦有一定的成效，她舉例指台灣於90年代末率先實施「垃圾袋收費」制度，居民需購買不同指定容量的垃圾袋來棄置廢物，日本及南韓亦同樣實施一系列廢物收費和回收制度。她認為每個地區都有不同的垃圾袋和回收箱，居民需要根據垃圾的種類和大小，支付相應的費用，同樣鼓勵居民在家居進行廢物分類和回收。

何指，2022年，香港堆填區的都市固體廢物人均棄置量達每日1.51公斤，相比很多外國大城市的棄置量每日不過1公斤，所以香港的棄置量是相當高。而垃圾收費制度鼓勵了市民減少產生垃圾、增加回收率，這不單有助於減少對環境的負擔，同時促進回收業界的持續發展，並創造更多綠色就業機會。 她認為，當市民需要為自己的垃圾支付費用時，便會更加注意自身的消費模式，而且積極努力減少產生垃圾。

她又稱，明白推行垃圾收費也面臨一些困難和挑戰，例如要公眾的理解和接受，就好像去其他地區旅遊時，都要將生產的垃圾帶走、或者做好回收。何指市民可能認為政府只是單為收取額外收入，但垃圾從來不是自動就送到堆填區，要經過一些程序和需要很多資源才可以進行，她又指減廢而言市民要做的其實非常簡單，只要積極做好乾淨回收，拿去「綠在區區」，不用支付垃圾費用，還可兌換綠綠賞積分，來換取日用品。