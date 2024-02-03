元朗高埔村億元可卡因毒案　死亡男疑犯為賽車手黃桂華

海關與執法部門於本周三(1月31日)在元朗八鄉高埔村偵破一宗億元可卡因毒案，並且拘捕4名男女，但在行動期間，其中一名57歲男疑犯曾經激烈反抗，他被制服後不久陷入昏迷，延至翌日(2月1日)不治。據了解，死者是超過20年經驗的賽車手黃桂華(Anson)，過往曾經24次參與澳門格蘭披治大賽車，並且活躍於不同類型賽事，即使年過半百仍然在賽場馳騁，並且獲獎無數。

根據資料，黃最後一次參賽為2022年的第68屆澳門格蘭披治大賽車，當時他進入GT賽車最高級別前10，以第9名完成東望洋賽道中最高級的GT賽事，並成為當日中國香港組季軍。黃捲入毒案又突然身亡，引起車壇議論紛紛，有指黃的家人目前仍無法接受事件。

執法部門在本周四召開記者會交代案情，指該部門在上月中旬接報，指有跨國販毒集團擬從南美運送貨櫃抵港，並企圖以魚粉作掩飾混入毒品。1月16日下午，關員把該個抵港的40呎長貨櫃押送至葵涌海關驗貨大樓檢查，發現裝載的520袋魚粉，並在其中3袋擺放於貨櫃最深處的魚粉內，檢獲約100公斤、市值約1億港元的懷疑可卡因。

人員展開監控交付行動，發現該批毒品被販毒集團分拆及運送至多個不同地方暫存，最後追迹至粉嶺坪輋一個鐵皮貨倉。直至本周三，人員在上址拘捕2名正在處理魚粉的52歲及59歲男子，另於旺角一住宅單位內，拘捕一名75歲老婦，相信她是販毒集團的主腦。

與此同時，人員掌握一名負責分批運輸及管理毒品的骨幹成員身份，當日在高埔村一鐵皮屋外截查目標人物黃桂華，並於其鐵皮辦公室內及座駕，檢獲79萬港元現金等證物。惟黃男坐在車上時，突然激烈掙扎並企圖驅車離開，3名人員與其糾纏，其後制服黃男及為他鎖上手銬。大約20分鐘後，黃男突然昏迷，他隨即被送院治理，惜於翌日上午11時48分宣告不治。案中其餘2男1女疑犯，目前被控告合共一項「串謀販毒」罪，案件已於粉嶺法院提堂。