機場三跑道系統料年內完成　屆時吞吐量增幅可望達50%

有外媒昨日(2日)引述知情人士報道，涉資1,415億港元的香港國際機場擴建項目將延遲逾1年，新二號客運大樓現時估計最快於2026年竣工。政府今日(3日)表示，預計今年將會完成機場三跑系統，吞吐量將會增加50%，每年可服務1.2億人次乘客，形容對香港未來的發展十分重要。

政府又指十分重視航空業發展，致力把香港打造成為國際航空樞紐；隨着社會復常，當局會全力提升機場的運力，全速建設「機場城市」。對於外媒日前的報道，運輸及物流局昨晚回應表示，三跑道系統項目工程絕不存在延誤，任何有關指控均毫無根據。

另外，「共創明Teen」計劃600名學員及友師參加國泰航空開放日，參觀國泰城及機場社區設施。政府指「共創明『Teen』計劃」能夠成功推行，有賴政、商、民三方通力合作。繼第一期完成後，政府在第二期增添多個新元素，包括將學員名額由去年2,800人增加至4,000人，會繼續為去年參與的學員提供課程和學習機會。當局並將計劃擴展到涵蓋中四學生。計劃並引入師友配對群組的安排，讓兩組或三組友師和學員一同外出參與活動，亦會增加團體活動的種類，包括舉辦更多內地交流團，免費安排活動讓學員在暑假、復活節等日子到內地不同城市交流，暫時前往最遠的一團即將出發到雲南，希望參與者增廣見聞，認識國家。

有學員去年曾經參加航空公司安排的空中之旅，在香港上空環遊90分鐘，她稱自己很少機會乘搭飛機，形容體驗很特別，可俯瞰香港的景色。另有學員認為計劃的活動很豐富，早前曾經參加環保及理財活動、參觀巴士車廠等，他利用計劃提供的5,000港元啟動資金，報名參加籃球班，結識了很多朋友。