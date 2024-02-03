周末花墟現人流　男女老幼揀年花　惟打阻街商戶憂

距離「龍」曆新年尚有一周時間，不少市民已提早辦年貨及選購年花，為家中增添節日氣氛。今日(3日)適逢周六，旺角花墟一帶雖未如新冠疫情前般墟冚，但不乏男女老幼、一家大細在場揀選度歲年花。有花農反映今年生意理想，大部分定價亦與往年相若，對於當局嚴打阻街，業界預料將影響店舖在店外擺放年花，唯望不太影響氣氛或銷情。

東網記者今日中午到旺角花墟一帶視察，只見場面未至於人山人海，道路尚有過路空間，不難見到有前來購買年花的大人細路，或有男女結伴同行，亦有隻身到場。街上亦見部分商家將年花盆栽放在店外位置，吸引不少顧客駐足挑選，亦有人邊行邊看邊盤算着。

有本地花農強哥表示今年不論公司或私人都有訂單，銷情理想，年桔、蘭花及紅掌都受市民歡迎，而今年90%花的定價都與往年相若，惟因近日天氣回暖，要開冷氣保養蘭花，成本因而上漲，所以售價亦有所上升。香港鮮花盆栽批發聯會主席賴榮春則對對今年銷情審慎樂觀，他指如氣氛好，多喜慶事就會銷情好、錦上添花，即使濟環境不太好亦要沖喜一下，放多一些花。而政府近年打擊阻街，賴榮春預期難以在店外，擺放年花和盆栽，希望不太影響氣氛及銷情。