林村首辦許願夜市　設免費巴士前往會場

本月7日至13日的晚上，大埔林村許願廣場將舉辦「林村許願夜市」。屆時除了大埔首創的夜光許願樹，讓市民嘗試以發光寶牒祈福外，場內亦設有多個發光燈牌同造景裝置，讓大家在林村夜色下拍照留念，夜市亦設有嘉年華遊戲攤位，以及各式傳統及街頭風味美食、本地漁農業產品等，遊人不但可盡情地食、玩、買，更可乘搭免費穿梭巴士前往會場。

作為一項最具本土特色的新春節目，「香港許願節」向來深受市民及遊客愛戴。為響應「18區日夜都繽紛」項目，大埔民政事務處及大埔區議會，首度聯乘林村許願廣場發展有限公司舉辦「林村許願夜市」，在農曆年廿八至初四期間，由下午5時30分至9時30分，許願節的歡樂氣氛會延續至晚上，遊客可一睹夜光許願樹，投擲發光寶牒祈求願望成真，場內亦設有多個發光燈牌同造景裝置供遊人拍照留念；Chubby Hearts懸浮心形打卡裝置更會在許願節期間「快閃」許願廣場，為愛侶和至親送上愛心祝福。大小朋友可以在夜市的嘉年華遊戲攤位，一試自己的運氣和眼界，贏大獎慶新年。

夜市又會提供許願包、城大農場牛奶及牛乳雪糕、各式傳統及街頭風味美食、本地漁農業產品等，慈山寺更會限量派發素包。而售賣特色產品攤檔，由開運精品、風車、氣球、手作工藝品、飾物、玩具，以至零食、蜂蜜、鮮花、中國各地家鄉特產，以及超特價罐頭，應有盡有。

為配合夜市活動，主辦單位特設免費穿梭巴士往返太和及許願廣場，另亦設香園圍服務專線方便跨境旅客，各項公共交通工具亦會加強服務。注意夜市期間現場一帶不設泊車，市民應利用公共交通抵達會場。