年宵市場明開始　檔主密鑼緊鼓準備　無懼北上消費影響銷情

今年農曆年宵市場將在明日(4日)起舉行，各檔主熱火朝天布置攤位。因疫情而暫停的乾貨及快餐攤檔亦會重開，食環署稱今年的市場情況標誌全面復常。東網記者今日(3日)去到位於銅鑼灣的維多利亞公園年宵市場了解情況，受訪攤主則對今年的銷售情況表示樂觀。對於港人北上消費是否會影響生意，有攤主表示不會影響，亦有攤主對此表示憂慮。

食環署表示，今年除濕貨攤位還會重開前幾年因疫情而暫停的乾貨及快餐攤檔，此舉標誌社會全面復常。署方續稱，各農曆年宵市場會應用科技措施，監察場內情況並在有需要時實施人流管制，人流情況會以紅黃綠燈方式在食環署網頁顯示，綠燈表示人流較少，黃燈是較為擠迫，紅燈則是非常擠迫。

現場乾貨攤主的朋友燕先生表示，攤檔主體已搭建完畢，正在等貨物到場上架。他表示今年的消費情況比起疫情時會好很多，對於港人北上消費的情況，燕表示會對銷售造成影響。濕貨攤主林先生往年都有參加，他表示入貨存貨情況與往年分別不大，亦指「唔怕」港人北上消費影響銷售額，稱往年疫情時情況亦尚可。

第一次參加市集的攤主麥先生，主要售賣鎖匙扣等小手作，對於備貨情況他表示由於第一次參加主要是靠自己預測銷售，認為港人北上消費會有影響銷售，但同時指出年宵乾貨攤位隔了幾年才有，也相信市民也會樂於參與。

主要售賣蘭花的攤主黃先生與周女士表示完全不擔心北上消費情況會影響生意，周女士表示他們所售賣的蘭花由於海關禁止攜帶出入境，因此有購買意願的市民只能本地購買。對於銷售情況方面周女士則表示由於經濟情況的不同，且今年也是幾年來第一次這麼盛大的市集因此銷售情況較難預計。