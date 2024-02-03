YouTube淫片評級惹非議　性器官任睇非III級應覆核

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片，充斥海量色情、暴力、血腥的影片，經東方傳媒機構（下稱「東方」）檢舉及投訴後，淫褻物品審裁處評定類別，結果其中3片涉及露胸及裸跑影片被評為I級既非淫褻亦非不雅；2片分別涉及一條剃陰毛及按摩胸影片被評為II級不雅。評級結果引起各界非議，性器官任睇竟無評為第III級，令人質疑「係唔係因為YouTube係美國公司，怕咗佢，所以評低啲？」反觀淫審處曾對東方旗下刊物亂評級，其中刊登外國女星Kelly Brook照片，已在裸胸打格，但仍被淫審處評為II級不雅及罰款，更選擇性檢控。

YouTube無遠弗屆，荼毒兒童及青少年不宜。東方早前就YouTube發布色情影片的問題，致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中電影報刊辦跟進調查後將影片呈交淫褻物品審裁處評定類別，上周四刊登公告，結果有3條片被評為I級，包括第1條片少女露胸影片；第2條片是貼上乳貼的女子對着鏡頭袒露胸部；第3條片是大批男女戴上頭盔裸跑，女跑手露胸，男跑手的陽具清晰可見。第1條及第3條均無打格，性器官任睇，但只評為I級，即發布不受限制，可向任何年齡人士發布。

至於被評為II級不雅的第1條片是女子打開大腿展示下體，被他人以剃刀除毛。第2條片是日本成人色情影片截取片段，片中一名女子被一名男子以精油按摩胸部，現已被移除的影片。如屬第II類物品，審裁處可附加條件，規限發布範圍。不過，第1條片大特寫陰部，第2條是截取III級片的愛撫片段，但只評為II級，場面淫穢，竟不被評為第III級，令人費解。

事實上，淫審處一直被指制度混亂、執法標準不一，針對東方的例子更加多不勝數。早於2005年，東方旗下《東方日報》及《太陽報》刊登Kelly Brook的打格性感照片；《蘋果日報》於同日亦刊登同一輯照片，而在港有售的外國雜誌《NOW》更是無遮無掩，完全沒有在裸胸打格仔，無包膠袋亦無送檢，但淫審處只將《東方日報》及《太陽報》的照片評為第II級，並分別罰款15,000及12,000元。刊登同一輯照片的《蘋果日報》卻被放生評為I級，不公平的執法及判決叫公眾嘩然。

淫審處屬司法機構，由一位主審裁判官及兩位或以上審裁委員組成，其主要負責的兩項工作為事物及物品評定類別及裁定性質。今次的主審裁判官為莫子聰，莫於2007年在香港大學取得法學專業證書，2008年在香港獲大律師資格，並於同年開始私人執業，直至2014年獲委任為特委裁判官。至於審裁委員，是由終審法院首席法官委任，任期3年，並可再獲委任，名單有數百人，每次由電腦選出。

曾擔任審裁委員小組成員的執業大律師龔靜儀指出，淫審處的評級會根據《 淫褻及不雅物品管制條例》第10條的指引去做的，在評定物品類別時須考慮「一般合理的社會人士普遍接受的道德禮教標準」，但是有機會隨着時代的改變而有所收緊或放寬。而裸露性器官都分很多種，有些會拍得比較模糊，有些很清晰，有些甚至是特寫放大，不同的情況有機會令評級有分別。

被問及為何露裸性器官竟無評為第III級，她指不能夠假設或猜想其他人所持的原因，但認為再次評級有一個很大的好處，就是看看其他審裁員是否也持相同的標準，以便社會人士可以更清晰地知道現時審裁處評級時採納的一般標準。