資深DJ鄭啟泰驚爆死訊　終年56歲

香港節目主持人、唱片騎師及演員鄭啟泰(Eric)今日(3日)驚傳死訊，新城電台代表其家人發出公告指，鄭啟泰昨日(2日)晚上出現肚屙、腳抽筋，今晨被送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，其父母、家人、同事、朋友及舊同學一直陪伴在側，惟鄭啟泰延醫至今日黃昏時分，安詳地離開。新城電台續指，由於事發突然，希望大家多留空間給鄭的家人處理後事。據悉鄭啟泰日前獲邀重返新城電台開咪主持節目，且早前更求婚成功，惜天人永隔。

鄭啟泰現為新城電台DJ、無綫電視基本藝人合約兼邵氏兄弟藝員，其名字「啟泰」，寓意三羊啟泰，與其出生年份的生肖。他於小學二年級移居九龍樂民新村，鄭伊健為其公共屋邨單位樓上鄰居，曾航生則居住在其單位樓下，中五畢業後到加拿大安大略省升學，分別在哈密爾頓的 Southern Ontario College 及 Westdale Secondary School 完成中學課程，後在溫莎大學畢業。他曾經修讀兩個學位─傳理系(電視電影製作)及工商管理系。

回港後，鄭啟泰在香港最大的紙廠分公司當翻譯文員數個月，未幾到電台，1999年由顏聯武推薦當DJ主持《一切從音樂開始》，另外也曾主持多個節目，包括《開心看天下》(與黎海珊、邵國華拍檔)等等。及後晉升為高級監製。1995年，為有線電視主持節目及為多個電視廣告作旁白。

在1999年後，鄭啟泰轉至新城新城知訊台任職，曾擔任執行監製及主持，主持過《開心大鬧鐘》及生活好國度(與伍詠薇、袁彩雲、朱凱婷等搭檔主持)等節目。2007亦加入亞視，亦曾為電視台藝員訓練班作導師。自2010年第29屆香港電影金像獎開始，鄭啟泰為頒獎典禮擔任現場報幕員至今， 2012年，離開亞洲電視。

2014年，鄭啟泰加盟數碼電台，與利嘉兒合作主持《告士打道3號》。2017年11月1日，透過無綫《愛回家》熱線電話加入無綫電視。除電台電視外，亦擔任多項晚會司儀。

至去年10月，鄭啟泰突然於社交平台宣布已辭去新城電台工作，事隔2個月後，再次回到新城電台主持節目，他於節目中承認他是受到當時剛上任的首席營運總監馬浚偉的呼喚而決定回巢。鄭啟泰曾與同在新城娛樂台工作的黎海珊結婚，只維持了5年便告離異。二人並沒有子女。此外，鄭啟泰的堂兄是演員鄭恕峰。