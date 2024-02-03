疑被無理多收一元　客轟港店操守卑劣

《東呼即應》留意到近日一則網民熱話，有網友在社交平台發貼文，指在港光顧食店時，單據銀碼與餐牌不符，疑遭無理多收一港元，事後與店員反映卻不獲受理，慨嘆「點解唔可以好好地咁做生意」，相關貼文則引發兩批網友舌劍唇槍。

近日有網友在網上食店關注組發貼文指，出街食牛腩雲吞米粉及水餃麵時，懷疑被食店濫收款項。據該食店餐牌顯示，湯麵類，點選鳳城水餃麵盛惠37港元，雲吞麵同價；牛腩麵則43港元，至於任何雙拼則需額外加10港元，以價高者計算。但單據卻顯示，牛腩雲吞米粉被索價54港元，於是向店舖反映，但只遭店員一句「機打，冇錯」便離去，令當事人不禁慨嘆，「點解唔可以好好地咁做生意」。

有網民指出，根據食店餐牌，「點計都計唔到碗牛腩雲吞米搞乜會收佢54蚊」；有人則質疑事主「係咪加咗勁多腩汁定葱，人哋酌量收番1蚊咋？」；有人則不知是否技癢想扮「福爾摩斯先生」，特意將重點放在餐牌上雲吞或水餃撈麵一律44港元一項，結果隨即被其他網民深切慰問：「你邊隻眼睇到呢兩碗係撈麵？」

《東呼即應》認為，餐牌價錢與單據有出入，正確做法是找出錯誤原因，系統輸入價錢時已出錯，而不是「望住湯麵就話係撈麵」，替收錯錢行為合理化。實際收費與餐牌顯示不符，食肆有可能經已觸犯《商品說明條例》。