立會明討論兩公屋項目共涉7400伙　料斥逾14億建設費

公營房屋供不應求，政府需要加緊建設。立法會房屋事務委員會將於明日（5日）開會，討論有關青衣西路及流浮山天華路的公營房屋發展項目。兩個項目均計劃開展工地平整及基礎設施工程，預計需要向立會申請合共逾14億港元的撥款，未來可提供共7,400個單位，其中青衣西路項目的單位數目比原定少400伙。兩個項目分別會於2034/35年度及2029/30年度起分階段落成。

根據最新立法會文件顯示，青衣西路公營房屋發展項目計劃興建3座住宅樓宇，地積比率為6.7倍，工地面積約2公頃，預計屆時可興建約3,400個單位，容納約9,200人。該地盤亦會一同興建附屬泊車位、鄰舍休憩用地、幼稚園、康樂設施、幼兒中心、嚴重智障人士宿舍、安老院舍暨長者日間護理單位、零售設施及公共運輸交匯處等。

今次會議率先討論有關其工地平整及基礎設施工程，內容包括建造護土牆和斜坡、橫跨青衣西路的行人天橋，以及進行排水、排污、供水及環境美化工程等，初步估計建設費用約為9.66億港元。房屋局表示，計劃會在今年年初諮詢立法會工務小組委員會後，向財委會提交撥款申請。

不過，東網記者翻查資料發現，青衣西路項目在2021年諮詢區議會時，原先預計興建約3,800伙，現時計劃比當年少了約400伙，暫時未知原因。當時有區議員批評計劃破壞環境，又以「插針式」興建房屋，質疑當局計劃有欠周詳，認為部門應該先研究再興建公屋。

至於天華路項目則會興建5座住宅樓宇，地積比率為6.9倍，分為兩期工程進行，合共可建成約4,000個單位，容納共約1.08萬人。地盤亦會興建鄰舍休憩用地、到校學前康復服務辦事處、幼兒中心、中度弱智人士宿舍、嚴重弱智人士宿舍、弱智人士輔助宿舍、幼稚園、康樂設施及零售設施等。而今次工程會先擴闊天華路，及建造道路以連接民德路和沙江圍仔等，估計擬議工程的建設費用約為5.14億港元。