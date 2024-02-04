嚴打東九龍交通違例　3日拘7司機包括危駕或酒駕

其中一輛被截查的電單車及私家車。

東九龍區執法人員於本月2日至4日周未期間，在區內展開打擊酒後駕駛、停牌期間駕駛、超速及危險駕駛等相關違例行動。行動中共拘捕7名司機及給予11名司機口頭警告。

人員昨日（3日）凌晨約2時，在黃大仙彩虹道截查另一輛形迹可疑的電單車，經初步調查後，該名43歲姓朱男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。另外，人員於今日（4日）凌晨約2時於牛頭角福圖街發現另一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，該名30歲姓李男司機亦涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

此外人員今日（4日）凌晨於觀塘繞道東行方向發現一輛私家車高速行駛並在車群中穿插，人員隨即尾隨並偵測到該私家車多次超速並持續高速行駛，嚴重影響其他道路使用者安全。人員最後在觀塘繞道近東區海底隧道入口成功截停該私家車。經初步調查，該名33歲姓鄧男司機涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕。

行動期間，於深夜時分在區內共截停多輛行車不穩定的私家車司機進行酒精呼氣測試。當中4名司機因未能通過酒精呼氣測試涉嫌酒後駕駛被捕。另外11名司機雖能通過酒精呼氣測試但仍然顯示呼氣內含有酒精成分，人員給予各司機提示及警告並登記個人資料後放行離去。共7名被拘捕的司機均獲准保釋候查，須於2月下旬向執法部門報到。