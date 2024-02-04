截至上周27人染流感引發重症　許樹昌料新春轉冷流感勢反彈

天文台預測農曆新年前有幾陣雨，氣溫逐步下降。年廿九(8日)晚上轉冷，除夕及年初一最低氣溫約在攝氏12度左右。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(4日)在電台節目表示，本港上月踏入冬季流感季節，上月起連續數周的陽性比例下跌，入院人數亦減少，時至上周，共27名成年病人感染流感引發重症，最終20人死亡，當中只有8人有接種流感疫苗，亦有無打針的幼童，感染流感後出現腦炎，情況反覆。

許樹昌又指，目前本港主要流行H3N2、乙型流感及H1N1，流感傳播與天氣有關，病毒在較暖時較不活躍，惟農曆新年期間北風將至，預料流感病情會反彈，提醒市民人多擠迫地方易感染，有病徵最好戴上口罩，亦不要上班、上學。

新冠病毒方面，許樹昌透露今年情況相對平穩，目前約460人在公立醫院留醫，曾錄得重症及死亡個案，社區污水監測反映反映病毒量維持在中度。目前本港以JN.1變異株為主，達到9成。他指，JN.1的傳播率較高，但嚴重程度沒有增加。參考丹麥及法國數據顯示，入院及死亡率沒有提升，暫時評估公共衞生風險不太高。惟他關注病毒持續變種，未來或需研發針第四代疫苗，建議高危群組，每6至12個月接種加強劑。