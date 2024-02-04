觀塘自由空間行人通道周二開放　連通市中心方便市民出行

觀塘市中心戶外「自由空間」舉辦「龍騰觀塘新春夜市」，市建局指「自由空間」內一條寬度介乎48米至72米的行人通道將於後日（6日）起全面開放，連同早前擴闊的行人路段，形成更廣闊的「城中漫道」行人網絡，令觀塘市中心更加四通八達。而「自由空間」內的用地可供不同機構和地區團體預訂作舉辦活動，自預訂活動場地網頁去年底運作以來，在短短一個多月已接獲不少公、私營機構、非牟利團體和地區組織查詢，甚至已預訂場地。

市建局指「龍騰觀塘新春夜市」是首個結合官、商、民力量舉辦的大型戶外活動，開放後首四天，已有超過24萬人次入場。在未來半年，「自由空間」將舉辦多個與體育、文化藝術和康樂相關的社區活動，包括由教會團體舉辦的復活節嘉年華、推動共融社會的慈善組織舉辦新興運動體驗活動等。

當局指出，觀塘市中心項目第四及第五發展區位處觀塘核心地帶，貫通觀塘南、北的住宅及工商區域，市建局投放資源，讓項目在籌劃重新招標的期間，透過不同的活動，保持其活力和價值，亦探索市中心更多元的用途和功能，以便為日後締造一個多元功能、貫通四方、繁榮而具活力的九龍東核心城市－觀塘市中心2.0。觀塘市中心第四及第五發展區的規劃方案現仍在公眾諮詢階段，當局期望相關規劃程序能順利完成，讓市建局於2024/25年度進行招標，盡早實現創建觀塘市中心2.0的目標。