料龍年市況穩中向好 政府稱把港構建國際綠色科技及金融中心

面對逾千億港元財政赤字，政府早前表明資產市場恢復較慢，又指無條件徵收新稅。但財金官員日(4日)在網誌中表示，相信年整體市況可望穩中向好，並指本港將聚焦以創新科技帶來動力各新的經濟增長量，力求發掘具潛力的新賽道，又會力求把香港建構為國際綠色科技及綠色金融中心。

財金官員指外圍息率見頂已是市場共識，即使息率回落速度預期不一，但這趨勢有利於緩解資產市場的壓力，而本港去年本地生產總值估計增長3.2%，失業率已連續7個月低於3%的水平，通脹保持溫和，加上國家經濟穩步發展，為穩住市場預期提供了有利的環境。

在零售、旅遊及餐飲方面，財金官員希望透過連串盛事活動，配合業界的產品創新，努力提升顧客體驗，為香港好客之都和魅力城市的形象，增添時代感和內涵。

在經濟領域，該官員指本港將聚焦以創新科技帶來動力和新的經濟增量，並以產業導向的策略，加速多個優勢範疇的發展，力求發掘具潛力的新賽道，讓本港經濟能穩實地朝更高質量發展。他又舉例，在推動綠色轉型方面，當局力求把香港建構為國際綠色科技及綠色金融中心。

該官員又提及本月26日，本港將首次舉辦融合綠色科技和綠色金融這兩大主線的「香港綠色周」，一連6日共舉行10場不同形式的論壇和活動，而打響頭炮的是「香港綠色科技論壇2024」，現場更設有展區，讓數十家研發前沿綠色科技的初創公司展示技術與產品。

在金融活動的另一重點項目是金管局與世界銀行集團成員國際金融公司合辦的「亞太區氣候業務論壇」，將集合亞太地區權威的政商領袖和行業代表。